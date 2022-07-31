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У столичному торговому центрі чоловік кидався на продавців (відео)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:58 glavcom.ua
У столичному торговому центрі чоловік кидався на продавців (відео)
У Києві чоловік накинувся на працівників торгового центру з лайкою та погрозами
фото з відкритих джерел

Чоловік поводився дуже агресивно, кидався на працівників ТЦ, лаявся і бив ногами скляні двері

В одному із торгових центрів Києва невідомий чоловік кидався на продавців, він погрожував їм, змушував лягти на підлогу, вибивав із рук техніку. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналах.
 
На відео видно, як чоловік обзивав продавців сепарами, а також намагався «затримати» їх із криками «за зраду батьківщині».
 
При цьому сам нападник знімав те, що відбувається, на телефон.
 
Його знешкодили кілька чоловіків, які підійшли до нього з різних боків.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Причина такої поведінки невідома, але можна припустити, що  молодик перебував під дією наркотиків чи алкоголю.

До слова, раніше повідомлялося, що три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

Нагадаємо, 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр Retroville.

Згодом стало відомо, що жертвами ракетного удару по Retroville стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin.

Теги: Київ скандал

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