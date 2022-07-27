У Києві чоловік через недопалок спалив десяток квартир (фото)

Вогонь швидко розповсюдився і спричинив збитки на 1,5 млн грн

Мешканець столиці покурив на балконі і спричинив масштабну пожежу

Мешканець Дніпровського району Києва курив на балконі, не погасив недопалок, кинув його на підлогу і пішов спати. На балконі були текстильні матеріали, які загорілися, повідомляють у прокуратурі Києва.

Пожежа швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум’я, вистрибнула з вікна третього поверху та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають приблизно 1,5 млн грн.

Винуватцю пожежі висунули звинувачення за ч. 2 ст. 270 КК України: порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, днями на Вінниччині під час пожежі загинув чоловік.