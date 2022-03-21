Наслідки попадання ракети в ТРЦ у Києві: вісім людей загинули (фото, відео)

На місці працюють медики й рятувальники.

Увечері 20 березня внаслідок ворожого обстрілу у Подільському районі столиці палав торговельний центр. Внаслідок нічного ракетного удару військ РФ по Києву попередньо загинуло восьмеро людей. Через обстріл та пожежу зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник повідомив, що наразі відомо про чотирьох загиблих, а також з'явились свіжі дані про пошкоджені будівлі. За його словами, атака була не лише на Подолі, а постраждав і Святошинський район. Поворозник підтвердив, що ракети влучили в один із ТРЦ, де рятувальні роботи продовжуються.

«На місці працюють медики й рятувальники. За даними ДСНС, мовиться про чотирьох загиблих. Швидше за все це люди, які не встигли сховатись в укриття і постраждали внаслідок удару», – зазначив заступник Кличка. Як пишуть в соцмережах, горів ТРЦ «Ретровіль».

До слова, руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Подільського району Києва є постраждалі. Зокрема, рятувальники змогли дістати з-під завалів живого чоловіка.

Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото). Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.