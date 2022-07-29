У Києві безкоштовно можна перевіритись на гепатит

У Києві безкоштовно і швидко можна перевіритись на вірус гепатиту

У столиці лікування проводять новітніми безпечними препаратами на безоплатній основі

У Києві безкоштовно і швидко можна перевіритись на гепатит. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург.

Гепатит – це захворювання печінки, як правило, вірусного походження. Наразі існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Особливо небезпечні гепатити В і С – саме вони є найпоширенішою причиною цирозу і раку печінки.

Також останнім часом фахівці стали відокремлювати гепатити невідомого походження, які за даними ВООЗ віднедавна мають тенденцію до зростання. Їх основним клінічним синдромом є гострий гепатит із помітним підвищенням рівня печінкових ферментів, якому часто передували шлунково-кишкові симптоми, зокрема біль у животі, діарея та блювання.

Щодо будь-якого інфекційного захворювання необхідно насамперед знати кілька речей. Перше: як можна заразитися – щоб максимально убезпечити себе від цього. Друге: на які симптоми звернути увагу – щоб вчасно піти до лікаря. Та третє: як пройти шлях лікування, щоб воно було безпечним та ефективним.

Фахівці виділяють такі основні ризики заразитися на вірусний гепатит:

переливання інфікованої крові або її компонентів;

вживання наркотиків ін’єкційно та інтраназально;

інвазивні медичні та немедичні маніпуляції із використанням забрудненого інструментарію (хірургічні втручання, стоматологічні процедури, гемодіаліз, татуювання, пірсинг, манікюр тощо);

вертикальне передавання від матері до дитини (стосується більше вірусного гепатиту В);

побутовим шляхом (унаслідок спільного використання зубних щіток, лез для гоління тощо та інших індивідуальних засобів гігієни, що можуть містити сліди крові);

статевим шляхом, під час незахищених статевих контактів.

Щодо симптомів: вірусні гепатити спочатку не мають гострого перебігу і виражених ознак. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже значно вплинула на печінку. Саме за цей «безболісний» початковий перебіг найнебезпечніший гепатит С називають «лагідний вбивця».

За оцінками експертів, на гепатит С страждають понад 1,5 мільйона українців. Знають про свій статус близько 82 тисяч.

Між тим, дізнатися про захворювання зовсім нескладно. Для цього необхідно лише здати спеціальний аналіз крові. Зробити це можна навіть у свого сімейного лікаря або у будь-якому іншому закладі охорони здоров’я Києва. Перевірка швидкими тестами, якими комунальні медустанови забезпечені в достатній кількості, триває близько 15 хвилин. Тестування – абсолютно безкоштовне.

У разі виявлення антитіл до вірусних гепатитів, буде зроблено ще один аналіз крові для підтвердження або спростування хвороби методом ПЛР. На сьогодні існують новітні препарати ефективного лікування, і за умови вчасно розпочатої терапії понад 90% хворих на гепатит С одужують упродовж трьох місяців. Лікування гепатиту В полягає у зменшенні концентрації вірусу до кількості, яку вже не можна лабораторно визначити. У цьому випадку хвороба вважається пролікованою.

У Києві лікування проводять новітніми безпечними препаратами на безоплатній основі.

«Зверніться до лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування, або до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги/Консультативно-діагностичного центру! Дізнайтеся про можливість перевіритися на вірусний гепатит. Зробіть це, навіть якщо нічого не турбує, просто під час наступного візиту до медичного закладу. Може статися, що здорова насторога щодо стану свого здоров’я збереже вам життя», – підкреслила Гінзбург.

Нагадаємо, вже у 33 країнах світу зареєстровано 920 можливих випадків тяжкого гострого гепатиту невідомої етіології у дітей.

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