Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У Києві безкоштовно можна перевіритись на гепатит

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 07:06 glavcom.ua
У Києві безкоштовно можна перевіритись на гепатит
У Києві безкоштовно і швидко можна перевіритись на вірус гепатиту
фото з відкритих джерел

У столиці лікування проводять новітніми безпечними препаратами на безоплатній основі

У Києві безкоштовно і швидко можна перевіритись на гепатит. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург.

Гепатит – це захворювання печінки, як правило, вірусного походження. Наразі існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Особливо небезпечні гепатити В і С – саме вони є найпоширенішою причиною цирозу і раку печінки.

Також останнім часом фахівці стали відокремлювати гепатити невідомого походження, які за даними ВООЗ віднедавна мають тенденцію до зростання. Їх основним клінічним синдромом є гострий гепатит із помітним підвищенням рівня печінкових ферментів, якому часто передували шлунково-кишкові симптоми, зокрема біль у животі, діарея та блювання. 

Щодо будь-якого інфекційного захворювання необхідно насамперед знати кілька речей. Перше: як можна заразитися – щоб максимально убезпечити себе від цього. Друге: на які симптоми звернути увагу – щоб вчасно піти до лікаря. Та третє: як пройти шлях лікування, щоб воно було безпечним та ефективним.

Фахівці виділяють такі основні ризики заразитися на вірусний гепатит: 

  •  переливання інфікованої крові або її компонентів;
  • вживання наркотиків ін’єкційно та інтраназально;
  • інвазивні медичні та немедичні маніпуляції із використанням забрудненого інструментарію (хірургічні втручання, стоматологічні процедури, гемодіаліз, татуювання, пірсинг, манікюр тощо);
  • вертикальне передавання від матері до дитини (стосується більше вірусного  гепатиту В);
  • побутовим шляхом (унаслідок спільного використання зубних щіток, лез для гоління тощо та інших індивідуальних засобів гігієни, що можуть містити сліди крові);
  • статевим шляхом, під час незахищених статевих контактів.

Щодо симптомів: вірусні гепатити спочатку не мають гострого перебігу і виражених ознак. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже значно вплинула на печінку. Саме за цей «безболісний» початковий перебіг найнебезпечніший гепатит С називають «лагідний вбивця». 

За оцінками експертів, на гепатит С страждають понад 1,5 мільйона українців. Знають про свій статус близько 82 тисяч. 

Між тим, дізнатися про захворювання зовсім нескладно. Для цього необхідно лише здати спеціальний аналіз крові. Зробити це можна навіть у свого сімейного лікаря або у будь-якому іншому закладі охорони здоров’я Києва. Перевірка швидкими тестами, якими комунальні медустанови забезпечені в достатній кількості, триває близько 15 хвилин. Тестування – абсолютно безкоштовне.

У разі виявлення антитіл до вірусних гепатитів, буде зроблено ще один аналіз крові для підтвердження або спростування хвороби методом ПЛР. На сьогодні існують новітні препарати ефективного лікування, і за умови вчасно розпочатої терапії понад 90% хворих на гепатит С одужують упродовж трьох місяців. Лікування гепатиту В полягає у зменшенні концентрації вірусу до кількості, яку вже не можна лабораторно визначити. У цьому випадку хвороба вважається пролікованою.

У Києві лікування проводять новітніми безпечними препаратами на безоплатній основі. 

 «Зверніться до лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування, або до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги/Консультативно-діагностичного центру! Дізнайтеся про можливість перевіритися на вірусний гепатит. Зробіть це, навіть якщо нічого не турбує, просто під час наступного візиту до медичного закладу. Може статися, що здорова насторога щодо стану свого здоров’я збереже вам життя», – підкреслила Гінзбург.

Нагадаємо, вже у 33 країнах світу зареєстровано 920 можливих випадків тяжкого гострого гепатиту невідомої етіології у дітей. 

Раніше медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19Американські медики з'ясували, що при тяжкому перебігу коронавірусу в спеціальних каналах мозку виникають дефекти. Ці канали відповідають за накопичення білка в нейрофібрилярні клубки.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВС розробить «Абетку з безпеки для школярів середньої школи»
В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя
25 липня, 05:47
Чи хворий Путін? Директор ЦРУ оцінив стан здоров'я диктатора
Чи хворий Путін? Директор ЦРУ оцінив стан здоров'я диктатора
21 липня, 08:17
Аналізи на глисти та віруси: оточення Путіна постійно контролює стан здоров’я
Аналізи на глисти та віруси: оточення Путіна постійно контролює стан здоров’я
5 липня, 11:34

Здоров'я

У Києві безкоштовно можна перевіритись на гепатит
У Києві безкоштовно можна перевіритись на гепатит
Лікарі виявили новий штам «Омікрону» в Україні: чи варто його боятися
Лікарі виявили новий штам «Омікрону» в Україні: чи варто його боятися
Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими
Єврокомісія попередила про нову хвилю коронавірусу цієї зими
Ляшко назвав кількість медичних закладів, зруйнованих окупантами
Ляшко назвав кількість медичних закладів, зруйнованих окупантами
Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення
Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення
Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків
Як підтримати дитину, у якої посттравматичний стрес: поради для батьків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту