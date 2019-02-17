У столиці автівка влетіла у «швидку»



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Ніхто не постраждав Фото: kiev.informator.ua

Водій Peugeot не помітив червоний сигнал світлофора

У неділю, 17 лютого, на перетині вулиць Богатирської і Куренівської сталася аварія за участю легкового автомобіля Peugeot 305 і машини швидкої допомоги. Водій Peugeot не помітив червоний сигнал світлофора. В аварії ніхто не постраждав.

ДТП сталося близько 8:00.

За словами водія «швидкої», він рухався з боку вулиці Куренівської на вулицю Богатирську. Водій автомобіля Peugeot їхав по Богатирській в сторону проспекту Степана Бандери. Чоловік за кермом «француза» не помітив червоний сигнал світлофора і влетів в «швидку». Водій машини медиків спробував уникнути зіткнення, однак удар припав на бічну частину автомобіля. У Peugeot розбита передня частина.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. На момент зіткнення в машині «швидкої» не було пацієнтів. На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця аварії встановлять правоохоронці.

Джерело: Інформатор