У столиці до кінця тижня триватимуть ярмарки (адреси)
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Розсилка
На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
Цього тижня, 12-17 березня, для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки триватимуть:
12 березня (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
13 березня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ«Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8,
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
14 березня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 1, № 63);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23, просп. Генерала Ватутіна, 12 А;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.
15 березня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, Лук’янівська площа, 1-А, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
16 березня (субота) в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Салютна, 9-21.
17 березня (неділя) в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
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