У столиці відкриється виставка мандрівної колекції «мовчазних книжок»
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Розсилка
Буде презентовано колекцію Silent Books 2015 року
У понеділок, 17 вересня, о 16:00 у Києві відкриється виставка мандрівної колекції книжок «Silent Books», де зображені історії в картинках для дітей, які розмовляють різними мовами. Захід відбудеться в арт-просторі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей Києва.
На виставці буде представлено 51 книжку із близько двадцяти країн світу. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.
Буде презентовано колекцію Silent Books 2015 року. Раніше її представили на Книжковому Арсеналі.
Виставка триватиме з 17 вересня до 20 жовтня 2018 року, відповідно до графіку роботи бібліотеки.
Вхід вільний.
Адреса проведення заходу: просп. Перемоги, 25-А, Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей Києва.