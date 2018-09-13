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    У столиці відкриється виставка мандрівної колекції «мовчазних книжок»

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    У столиці відкриється виставка мандрівної колекції «мовчазних книжок»

    Буде презентовано колекцію Silent Books 2015 року

    У понеділок, 17 вересня, о 16:00 у Києві відкриється виставка мандрівної колекції книжок «Silent Books», де зображені історії в картинках для дітей, які розмовляють різними мовами. Захід відбудеться в арт-просторі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей Києва.

    На виставці буде представлено 51 книжку із близько двадцяти країн світу. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

    Буде презентовано колекцію Silent Books 2015 року. Раніше її представили на Книжковому Арсеналі.

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    Виставка триватиме з 17 вересня до 20 жовтня 2018 року, відповідно до графіку роботи бібліотеки.

    Вхід вільний.

    Адреса проведення заходу: просп. Перемоги, 25-А, Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей Києва.

    Історія створення «мовчазних книжок» почалася на Лампедузі, острові на півдні Італії, куди прибуло багато біженців. Така ситуація спонукала до пошуку нових рішень, а згодом це отримало відгук в інших країнах.
    За допомогою «Silent Books» можна навчатися, розвивати креативне і критичне мислення, знайомитися з важливим суспільними, культурними процесами в суспільстві й проблемою мігрантів. Виставка колекції «Мовчазні книжки» IBBY 2015 стала можливою завдяки підтримці Посольства Швейцарії в Україні.
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