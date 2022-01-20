У столиці запрацювали три нові автобусні маршрути

Оплата проїзду здійснюватиметься шляхом валідації електронного квитка

З 20 січня розпочнуть роботу нові автобусні маршрути звичайного режиму руху №№ 22, 36, 50. А маршрутні таксі №№ 220, 500 припинять роботу. Про це пише «Київпастранс».

Автобуси курсуватимуть за маршрутами:

Автобус № 22 «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова» курсуватиме за наступною схемою: вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Декабристів (у зворотному напрямку – вулиця Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вулиця Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго (Народного Ополчення).

Траса автобусного маршруту № 22 повністю дублює схему маршрутного таксі № 220.

Автобус № 36 «Вулиця Сирецька – станція метро «Дорогожичі» їздитиме за наступною схемою: вулиця Кирилівська – Цукровий провулок – вулиця Сирецька – вулиця Ольжича – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка, у зворотному напрямку – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька – вулиця Олени Теліги – вулиця Ольжича – вулиця Сирецька – вулиця Кирилівська;

Автобус № 50 «Вулиця Північна – залізничний вокзал Центральний» курсуватимеза наступною схемою: вулиця Північна – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Героїв Дніпра –– Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Юрія Іллєнка – вулиця Січових Стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Симона Петлюри – Вокзальна площа.

Траса автобусного маршруту № 50 повністю дублює схему маршрутного таксі № 500.

Оплата проїзду здійснюватиметься шляхом валідації електронного квитка (електронна картка, QR-код, Картка киянина, учнівський електронний квиток).

Нагадаємо, у Києві з’являться три нові автобусні маршрути.

Також 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.

До слова, 2 лютого, на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.



