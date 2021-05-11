На Шулявці горіла закинута будівля (фото)

У недіючій будівлі сталося загоряння сміття та побутових речей

Причину займання встановлюватиме слідство

Сьогодні, 11 травня, сталася пожежа в будівлі на вул. Шолуденка, 31-А в Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:08, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що в одноповерховій недіючій будівлі сталося загоряння сміття та побутових речей.

О 12:32 загоряння було локалізовано на площі 80 кв. м та о 12:37 ліквідовано.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину займання встановлюватиме слідство.