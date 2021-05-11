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    На Шулявці горіла закинута будівля (фото)

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    У недіючій будівлі сталося загоряння сміття та побутових речей - На Шулявці горіла закинута будівля (фото)

    У недіючій будівлі сталося загоряння сміття та побутових речей

    Фото: ДСНС

    Причину займання встановлюватиме слідство

    Сьогодні, 11 травня, сталася пожежа в будівлі на вул. Шолуденка, 31-А в Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:08, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що в одноповерховій недіючій будівлі сталося загоряння сміття та побутових речей.

    О 12:32 загоряння було локалізовано на площі 80 кв. м та о 12:37 ліквідовано.

    На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

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    На Шулявці горіла закинута будівля (фото)
    На Шулявці горіла закинута будівля (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину займання встановлюватиме слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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