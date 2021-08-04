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    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)

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    Скульптура відлита у формі стародавньої київської гривні - У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)
    Скульптура відлита у формі стародавньої київської гривні
    Фото: «Шукай».

    Нова скульптурка присвячена київській гривні, її слід потерти на фінансову удачу

    У Києві відкрили 31 бронзову мініскульптурку проєкту «Шукай». Нова скульптурка присвячена київській гривні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці проєкту.

    Скульптурка – це злиток у формі ромбовидного шестикутника – як на логотипі Національного банку України.

    У стародавні часи в Києві гривні відливали зі срібла, вага була 160 грамів. Цими грошима користувалися у так званий безмонетний період майже тисячу років тому.

    «За дві гривні можна було купити коня. Це була настільки надійна валюта, що багаті люди накопичували в ній свій капітал. І звідси прикмета – коли знайдете нашу скульптурку, потріть її на фінансову удачу», – розповіла Юлія Бевзенко, автора проєкту «Шукай».

    Прикмета скульптурки: «Мене потреш – гривню збережеш».

    Нова скульптурка встановлена за адресою: вул. Володимирська, 2 – на фасаді Національного музею історії України.

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    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)
    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)
    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)
    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)

    Найбільша в Україні колекція гривень київського типу зберігається у Національному музеї історії України.

    «Гривневі злитки – це були фактично перші гроші, які ходили на території України. І тому на їх честь названа сучасна національна валюта. Першим це питання підняв Михайло Грушевський. Він же був істориком. І коли створювали УНР, гроші він запропонував назвати гривнями», – розповіла Зінаїда Зразюк, завідувачка сектору нумізматики Національного музею Історії України.

    Кожен злиток київської гривні оригінальний. Формочки для них були одноразовими. Головним завданням майстра було зберегти форму і стандартну вагу. Гривня проєкту «Шукай» виготовлена за подібним методом, як оригінали.

    Бронзова гривня увійшла у серію мініскульптурок «Шукай», присвячених символам Києва. Їх наразі вже 31: мініатюрна котлета по-київськи, київський каштан, золота туфелька Сержа Лифаря, гелікоптер Сікорського, велосипедист, київське сухе варення, київський слоник та інші.

    У червні цього року була відкрита ювілейна 30-та скульптурка – київська пальма.

    Теги: Київ гроші туризм культура гривня музей пам'ятник
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    У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)