У столиці з’явилась бронзова мініскульптурка, яку можуть затерти до дірок (фото)

Нова скульптурка присвячена київській гривні, її слід потерти на фінансову удачу

У Києві відкрили 31 бронзову мініскульптурку проєкту «Шукай». Нова скульптурка присвячена київській гривні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці проєкту.

Скульптурка – це злиток у формі ромбовидного шестикутника – як на логотипі Національного банку України.

У стародавні часи в Києві гривні відливали зі срібла, вага була 160 грамів. Цими грошима користувалися у так званий безмонетний період майже тисячу років тому.

«За дві гривні можна було купити коня. Це була настільки надійна валюта, що багаті люди накопичували в ній свій капітал. І звідси прикмета – коли знайдете нашу скульптурку, потріть її на фінансову удачу», – розповіла Юлія Бевзенко, автора проєкту «Шукай».

Прикмета скульптурки: «Мене потреш – гривню збережеш».

Нова скульптурка встановлена за адресою: вул. Володимирська, 2 – на фасаді Національного музею історії України.

Найбільша в Україні колекція гривень київського типу зберігається у Національному музеї історії України.

«Гривневі злитки – це були фактично перші гроші, які ходили на території України. І тому на їх честь названа сучасна національна валюта. Першим це питання підняв Михайло Грушевський. Він же був істориком. І коли створювали УНР, гроші він запропонував назвати гривнями», – розповіла Зінаїда Зразюк, завідувачка сектору нумізматики Національного музею Історії України.

Кожен злиток київської гривні оригінальний. Формочки для них були одноразовими. Головним завданням майстра було зберегти форму і стандартну вагу. Гривня проєкту «Шукай» виготовлена за подібним методом, як оригінали.

Бронзова гривня увійшла у серію мініскульптурок «Шукай», присвячених символам Києва. Їх наразі вже 31: мініатюрна котлета по-київськи, київський каштан, золота туфелька Сержа Лифаря, гелікоптер Сікорського, велосипедист, київське сухе варення, київський слоник та інші.

У червні цього року була відкрита ювілейна 30-та скульптурка – київська пальма.