Колекцію мініскульптур у Києві поповнила бронзова пальма (фото)

Бронзова пальма стала ювілейною скульптуркою проєкту «Шукай»

У Києві відкрили бронзову мініскульптурку проєкту «Шукай», присвячену київській пальмі.

Найстаріша пальма Європи – їй 200 років, вона впирається в дах 36-метрової оранжереї і її зробили туристичним об'єктом. Проєкт «Шукай» присвятив їй ювілейну 30-ту скульптурку.

Бронзова скульптурка пальми має розмір 17 сантиметрів. Її встановили на фасаді житлового будинку за адресою вул. Назарівська, 23 – біля оранжереї Ботанічного саду імені Фоміна, де росте оригінал австралійської пальми Лівістона.

В Україну рослина потрапила завдяки ботаніку Вілібальду Бессеру – викладачу Волинського ліцею в Кременці. Він листувався з колегами з різних країн, обмінювався з ними рослинами. І якось з Європейського ботсаду йому прислали пальму.

До столиці екзотичне дерево з Кременця перевезли підводою у 1839 році. Тоді пальмі вже було приблизно 30-40 років. Спеціально для неї збудували оранжерею.

Півтора століття вона росла у тісному дерев’яному контейнері. І коли її пересадили у відкритий ґрунт, вперше зацвіла. Тепер пальма Лівістона квітне раз на декілька років, зазвичай у січні-лютому. Триває цвітіння близько 3 тижнів.

Невдовзі після першого цвітіння звели 36-метрову оранжерею, щоб пальма Лівістона могла в ній поміститися. Нині вона сягнула самого даху.

У бронзовій мініатюрі скульптор Юрій Білявський зобразив пальму, що пробиває скляний дах. Було створено багато ескізів. Їх звіряли з оригіналом, досліджуючи пальму в оранжереї, щоб була максимально схожа.

«Для київської пальми уже підіймали дах. І зараз вона знову не має куди рости. Тому ми провели таку паралель з людьми – коли впираєшся в стелю, то пробивайся», – каже Юлія Бевзенко, авторка проєкту «Шукай».

І гасло скульптурки-пальми: «Мене потреш – стелю проб’єш!».

В описі вказано: «Від творчої сім’ї і юних дослідників Олександра і Данііла».

Меценатом скульптурки стала молода київська родина, яка разом із двома синами (6 і 8 років) досліджують унікальні місця столиці. Вони були на екскурсії Юлії, зупинялися біля мініскульптурок і їм сподобалася ідея подарувати місту новий символ.

Бронзова пальма увійде у серію «Шукай». За три роки існування проєкту вже встановлено 30 скульптурок, присвячених символам Києва. Це мініатюрна котлета по-київськи, київський каштан, золота туфелька Сержа Лифаря, гелікоптер Сікорського, велосипедист, київське сухе варення, київський слоник та інші.

Київська пальма – перша скульптурка, присвячена рослині.