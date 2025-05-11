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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві працює ППО
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У Києві оголоешно тривогу, працює ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличко. 

Відомо, що у Києві існує загроза БпЛА. Кличко написав, що у столиці працюють сили ППО та попросив жителів міста перебувати у безпечних місцях.

Раніше ми писали, що у ніч проти 11 травня Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу «шахед» після заяв Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Протягом кількох попередніх днів противник утримувався від запусків безпілотників, імовірно через так зване «перемир’я» з нагоди 9 травня. Водночас бойові дії на лінії фронту не припинялися, а прикордонні райони зазнавали обстрілів.

Цієї ночі атака відбулася практично одразу після звернення російського диктатора Володимира Путіна. У промові він відкинув ідею 30-денного перемир’я, яку підтримують Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна. Замість цього Путін запропонував розпочати нові переговори про «альтернативні перемир’я», фактично не подовживши три дні так званого припинення вогню.

Нагадаємо, під час свого виступу Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Теги: Віталій Кличко Київ

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