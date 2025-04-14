У столиці різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів

За минулий тиждень летальних випадків від ускладнень грипу та Covid-19 не зареєстровано.

До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 166 осіб, зокрема 124 дитини

У столиці за тиждень зареєстровано 8 465 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Рівень захворюваності на 64,1% нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 286,7. Про це повідомляє КМДА, посилаючись на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

«Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем захворюваність лишилась на тому ж рівні», – йдеться у повідомленні.

Так, захворюваність серед дітей змінилась із 4 582 на 4 755 (зростання на 3,8 %). А рівень захворювання дорослих – із 3 877 на 3 710 (зниження на 4,3%).

Діти становлять 56,2% від загальної кількості, на попередньому тижні – 54,2%. Захворюваність серед школярів зросла на 43,9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 2 754 випадки.

Порівняно з попереднім тижнем відмічається зниження госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих та дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 166 осіб, зокрема 124 дитини.

«Відбулося зростання захворюваності на Covid-19 на 33,3% – загалом захворіли 12 осіб, із яких чотири дитини до 17 років. Госпіталізували п'ять осіб, зокрема три дитини до 17 років. Протягом звітного тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебував один дорослий хворий на Covid-19», – йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень летальних випадків від ускладнень грипу та Covid-19 не зареєстровано.

Нагадаємо, вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. Новий препарат вирішує дві ключові проблеми вакцин: необхідність зберігання при екстремально низьких температурах і недостатню ефективність. Інноваційна вакцина не тільки забезпечує захист від Covid-19 та грипу, але й не потребує складних умов зберігання, що значно спрощує її транспортування та використання, особливо у країнах з обмеженими ресурсами.