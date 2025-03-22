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У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря
Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 62%
фото: glavcom.ua

Найбільш забруднене повітря у Святошинському та Дарницькому районах Києва

Станом на 08:00 ранку 22 березня у столиці зафіксовано шкідливий  рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), дорівнює 122. Це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря фото 1
скріншот

Найбільш забруднене повітря у Святошинському та Дарницькому районах Києва. Вологість повітря у столиці складає 62%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, Київ посів 33-тє місце у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality серед 35 столиць з найкращими показниками стану повітря. За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, Київ уже втретє опиняється в «зеленій зоні» рейтингу.

До слова, впродовж лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. У Національній академії наук України пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси. 

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Теги: Київ екологія повітря

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