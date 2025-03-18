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Київрада відкладає засідання: депутати не можуть зібратися

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київрада відкладає засідання: депутати не можуть зібратися
Блокування трибуни Київради депутатами «ЄС» 13 березня 2025 року
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Два попередніх засідання Київради завершилися достроково блокуванням трибуни

Засідання Київської міської ради, яке планувалося на 20 березня, знову переноситься. Тепер вже на 3 квітня. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел. 

Як стало відомо, засідання переноситься через неможливість забезпечити присутність достатньої кількості депутатів для кворуму. Зауважимо, що два попередніх засідання Київради завершилися достроково блокуванням трибуни. Фракція «Євпропейська солідарність» вимагає прийняття заяви щодо неприпустимості переслідування опозиції – йдеться, зокрема, про підсанкційного з недавніх пір лідера партії Петра Порошенка.

Нагадаємо, 13 березня Київрада була розблокована заради того, аби міський голова Києва Віталій Кличко зробив заяву щодо антикорупційного скандалу та оголосив чергову порцію чиновників в черзі на звільнення. Але після того, як депутати провалили голосування за заяву «Європейської солідарності», засідання знову було зірване. На думку голови фракції «Слуга народу» у Київраді Андрія Вітренка, це спільна гра «Європейської солідарності» та «Удару», аби тягнути час після появи скандальних «плівок Комарницького».

Раніше, 20 лютого, депутати Київради збиралися на чергове пленарне засідання, але змогли попрацювати лише пів години. Секретар Київради Володимир Бондаренко закрив засідання достроково, оскільки депутати від фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну. Під час формування порядку денного пленарного засідання Київради, депутати від фракції «Європейська солідарність» наполягали на включенні до розгляду проєкту звернення до державних органів щодо неприпустимості тиску на опозицію і місцеве самоврядування. Утім, ця пропозиція не отримала схвалення більшості депутатів Київради, тож представники фракції «ЄС» заблокували трибуну.

До слова, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. 

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Теги: місцева влада корупція в Україні Володимир Бондаренко Віталій Кличко Київрада Київ

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