Київ повернув понад 4 млн грн за незаконне використання землі через суд

Кошти, які вдалося повернути, будуть використані на розвиток міста Києва, зазначили у КМДА

Київська міська рада повернула ще понад 4,2 млн грн за недобросовісне користування земельними ділянками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Як стало відомо, Господарський суд міста Києва ухвалив низку рішень на користь столичної громади:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Країна» за рішенням суду від 31.03.2025 р. має сплатити 566 038,97 грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою площею 0,2182 га на вулиці Передовій, 50. Компанія також відшкодує судовий збір у розмірі 8 490,58 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіпек» за рішенням суду від 02.04.2025 р. зобов'язане сплатити 1 854 692,79 грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою площею 0,5026 га на вулиці Богдана Хмельницького, 58, за період з 11.09.2024 р. по 07.11.2024 р. До цієї суми додається судовий збір у розмірі 22 256,31 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Альфа безпека» за рішенням суду від 02.04.2025 р. має повернути 1 856 051,44 грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою площею 0,3569 га на вулиці Олегівській, 32, за період з 10.11.2020 р. по 22.11.2021 р. Також компанія сплатить судовий збір у розмірі 22 272,62 грн.

У КМДА зауважили, що кошти будуть використані на розвиток міста Києва.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради, повідомив, що голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Окрім того, фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.

Голова земельної комісії Михайло Терентьєв, якому було оголошено про підозру у справі «плівок Комарницького», написав заяву про вихід з фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді та звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр».