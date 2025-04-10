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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві працює ППО
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У Києві працює ППО по ударних БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську військову адміністрацію.

«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Ще є повітряні цілі над містом та в околицях» , – йдеться у повідомленні. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, увечері, 8 квітня, Росія масовано атакувала Дніпро. Стало відомо, що внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Спочатку було відомо про десятьох постраждалих, але потім Лисак повідомив, що кількість поранених зросла.

«Відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд», – написав Лисак.

У місті пролунало більше 10 вибухів, через які виникла пожежа у дворі багатоквартирного будинку в одному з районів Дніпра. Лисак також написав, що є пошкодження приватних будинків та авто. Інформація уточнюється.

Також у ніч на 9 квітня Росія масовано атакувала дронами Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ударів є постраждалі, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Ворожі дрони пошкодили житловий будинок, обсяги руйнувань встановлюються. На місці події працюють усі відповідні служби, пише Філашкін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.

Теги: Київ тривога

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