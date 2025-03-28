Зміни маршрутів: як курсуватиме транспорт через будівництво метро на Виноградар

На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту

Через закриття руху частиною просп. Європейського Союзу внесено зміни в рух наземного транспорту

Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар закриють рух транспорту частиною просп. Європейського Союзу – від просп. Василя Порика до просп. Свободи. На період обмеження руху внесуть зміни в роботу наземного пасажирського транспорту. Про це інформує «Главком» із посиланнням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, громадський транспорт рухатиметься за такими схемами:

тимчасовий автобусний маршрут № 36ТР «Вул. Північна – вул. Чорнобильська» – вул. Чорнобильська – вул. Івана Виговського (за власним маршрутом), далі просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом

Схема зміненої ділянки тимчасового автобусного маршруту № 36ТР інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

автобусний маршрут № 102 «Кінотеатр «Братислава» – житловий масив Виноградар» – від кінотеатру «Братислава» до просп. Європейського Союзу (за власним маршрутом), далі – просп. Свободи – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Європейського Союзу (до просп. Василя Порика)

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту № 102

маршрутне таксі № 455 «Вул. Смілянська – просп. Свободи» – від вул. Смілянської до вул. Івана Виговського (за власним маршрутом), далі просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – проспект Свободи (розворот на перетині з вул. Світлицького);

«Вул. Смілянська – просп. Свободи» – від вул. Смілянської до вул. Івана Виговського (за власним маршрутом), далі просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – проспект Свободи (розворот на перетині з вул. Світлицького); маршрутне таксі № 465 «Просп. Свободи – залізничний вокзал Південний» – від залізничного вокзалу «Південний» до вул. Івана Виговського (за власним маршрутом), далі просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи (розворот на перетині з вул. Світлицького).

Департамент транспортної інфраструктури просить пасажирів враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закриють рух транспорту та пішоходів, буде перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км.

На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю.