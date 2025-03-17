Кількість хворих на грип серед школярів у Києві почала зменшуватися

У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 12,2% за рахунок дитячого та дорослого населення

До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовано 363 дитини

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 19 390 нових випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на Covid-19. Рівень захворюваності на 17,7% нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 656,8. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 7 050 випадків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

«Загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 12,2% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилась із 12 206 на 11 099 (зниження на 9,1%). А рівень захворювання дорослих – із 9 888 на 8 291 (зниження на 16,2%)», – йдеться у повідомленні.

Діти становлять 57,2% від загальної кількості, на попередньому тижні – 55,2%. Захворюваність серед школярів знизилась на 9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 7 050 випадків.

Порівняно з попереднім тижнем відмічається зниження госпіталізованих осіб серед хворих на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції серед дорослих та дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 554 особи, зокрема 363 дитини.

Також на Covid-19 захворіли 29 осіб, зокрема шестеро дітей до 17 років. Госпіталізували п'ятьох осіб, із яких двоє – діти. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворих на Covid-19 не було. За минулий тиждень зареєстровано сім летальних випадків від ускладнень грипу.

Нагадаємо, вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу. Новий препарат вирішує дві ключові проблеми вакцин: необхідність зберігання при екстремально низьких температурах і недостатню ефективність. Інноваційна вакцина не тільки забезпечує захист від Covid-19 та грипу, але й не потребує складних умов зберігання, що значно спрощує її транспортування та використання, особливо у країнах з обмеженими ресурсами.

До слова, кількість випадків захворювання на кір у європейському регіоні минулого року подвоїлася і досягла найвищого рівня з 1997 року.