21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)

Рух столичних автобусів за маршртом №7 змінено на один день

З початку руху громадського транспорту і до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано за зміненим маршрутом

21 березня у Києві відбудуться зміни в русі автобусного маршруту № 7 у зв'язку з проведенням продовольчого ярмарку на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

За інформацією «Київпастрансу», з початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі:

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Рух столичних автобусів за маршртом №7 відбуватиметься зі змінами до закінчення ярмарку інфографіка: «Київпастранс»

Нагадаємо, 21 березня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Раніше повідомлялося, що з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог. Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва. Київський метрополітен поки працюватиме без змін. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.