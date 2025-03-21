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21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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21 березня столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
Рух столичних автобусів за маршртом №7 змінено на один день
фото: Київпастранс

З початку руху громадського транспорту і до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано за зміненим маршрутом

21 березня у Києві відбудуться зміни в русі автобусного маршруту № 7 у зв'язку з проведенням продовольчого ярмарку на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».  

За інформацією «Київпастрансу», з початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі:

  • залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».
Рух столичних автобусів за маршртом №7 відбуватиметься зі змінами до закінчення ярмарку
Рух столичних автобусів за маршртом №7 відбуватиметься зі змінами до закінчення ярмарку
інфографіка: «Київпастранс»

Нагадаємо, 21 березня  у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Раніше повідомлялося, що з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог. Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва. Київський метрополітен поки працюватиме без змін. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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