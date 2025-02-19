У Києві затримано групу наркоторговців із партією канабісу на 2 млн грн

Для зберігання «товару» зловмисники орендували квартиру, де фасували наркотик на дози

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої

Київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої фото: Національна поліція України/Facebook

«Ділки поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі столичної поліції, у ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення припинили діяльність злочинного угруповання, яке займалось збутом наркотиків на території столиці.

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Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці упродовж двох місяців проводили кропітку роботу з документування злочинної діяльності порушників, за результатами якої затримали чотирьох фігурантів: «Наркобізнес організував 26-річний киянин, який постачав заборонені речовини до столиці, а подальшим збутом займались троє його спільників – два чоловіки та дівчина, віком від 20 до 26 років. Для зберігання «товару» зловмисники орендували квартиру, де фасували наркотик на дози та у подальшому збували їх під час особистих зустрічей з клієнтами, а також за допомогою сервісу поштових відправлень. Під час санкціонованих обшуків ми вилучили майже пʼять кілограмів канабісу, вартість якого за цінами «чорного ринку» становить близько двох мільйонів гривень, а також зброю та набої».

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання та збут наркотиків, та їх спільниці за ч. 1 ст. 309 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Наркоторговцями виявилися троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років фото: Національна поліція України/Facebook

Крім того, триває досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та вирішується питання щодо повідомлення про підозру 26-річному організатору злочину.

Санкція найбільш тяжкої інкримінованої статті фігурантам становить позбавлення волі на строк до 10-років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Так, обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду. Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

До слова, у Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. Як повідомила поліція Києва, зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі. Наступні десять років киянка може провести за ґратами.