Викрито злочинну групу, яка забезпечувала наркотиками та психотропами всі регіони України

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 350 рослин коноплі

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку складає понад 4 млн грн

Столичні поліцейські перекрили канал постачання наркотичних речовин з-за кордону, ліквідовували нарколабораторію та масштабну мережу збуту заборонених речовин. Про це інформує «Главком» із посиланням на департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Повідомляється, що правоохоронці встановили двох фігурантів, які та забезпечували функціонування розгалуженої мережі збуту наркотиків на території всієї держави, ними виявилися двоє мешканців столиці віком 52 та 59 років.

Під час обшуків було вилучено більше 5 млн грн готівки в різній валюті фото: Національна поліція України

«У спеціально обладнаному приміщенні зловмисники налагодили процес культивування рослин коноплі, які надалі переробляли у канабіс. Крім того, наркоторговці забезпечували реалізацію наркотичного засобу кокаїн, канабісу та таблеток каптагон із вмістом психотропної речовини», – йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, один із лідерів угруповання координував постачання наркотичних засобів, здійснював незаконні розрахунки та розпоряджався коштами, отриманими злочинним шляхом. Інший співучасник отримував поштові відправлення із забороненими до обігу речовинами з-за кордону. Чоловік також відповідав за збут наркотичної продукції, зокрема її розподіл між збувачами, та отримував оплату за «товар». Реалізовували наркопродукцію «клієнтам» безпосередньо з рук у руки, а розрахунок за неї проводили виключно готівкою.

Слідчі поліції оголосили двом учасникам злочинної групи підозри за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів фото: Національна поліція України

Столичні правоохоронці провели 24 одночасні обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами ліквідували нарколабораторію та вилучили 211 г кокаїну, 5 кг канабісу, більше 3 кг нарковмісних таблеток каптагон, майже 350 рослин коноплі, боєприпаси, телефони, банківські карти, «чорнові» записи, чотири автомобілі, а також більше 5 млн грн готівки в різній валюті.

Більше 5 млн грн готівки в різній валюті вилучили правоохоронці під час обшуків фото: Національна поліція України

Повідомляється, що орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку складає понад 4 млн грн. Організатора протиправної діяльності затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції оголосили двом учасникам злочинної групи підозри за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві група з чотирьох осіб, яка продавала канабіс, попередньо сховавши його у пластмасових щелепах, отримала підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту канабісу. Торгівців було викрито під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн грн.

Раніше київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн грн. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої.