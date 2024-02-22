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У столичному озері виявлено пляму з нафтопродуктів: розпочато розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному озері виявлено пляму з нафтопродуктів: розпочато розслідування
Під час огляду, виявлено на поверхні озера «Кирилівське» в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом
фото: пресслужба Прокуратури

Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро

На озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера "Кирилівське", що в Оболонському районі столиці.

Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро.

«Так, під час огляду, виявлено на поверхні озера «Кирилівське» в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів», –  йдеться у повідомленні.
За фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 242 КК України).

Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини забруднення водойм, встановлюватимуть розмір заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

З метою уникнення розповсюдження забруднення водойми, витік засипано спеціальним сорбентом.  

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва, на Виноградарі, повністю висохло озеро Синє. Від нього лишилося кілька невеликих калюж та вологий ґрунт.

Теги: прокурор екологія Київ

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