У столичному озері виявлено пляму з нафтопродуктів: розпочато розслідування

Під час огляду, виявлено на поверхні озера «Кирилівське» в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом

Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро

На озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера "Кирилівське", що в Оболонському районі столиці.

Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро.

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«Так, під час огляду, виявлено на поверхні озера «Кирилівське» в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів», – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 242 КК України).

Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини забруднення водойм, встановлюватимуть розмір заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

З метою уникнення розповсюдження забруднення водойми, витік засипано спеціальним сорбентом.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва, на Виноградарі, повністю висохло озеро Синє. Від нього лишилося кілька невеликих калюж та вологий ґрунт.