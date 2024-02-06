Вперше в історії. Український бойовий робот знищив позиції окупантів

Командир екіпажу дронів загону, наголосив, що такого в історії військової справи ще не було

Українські оператори безпілотного авіаційного комплексу знищили особовий склад країни-агресора Росії наземним дроном, яким керували з повітря. Про це повідомляє Армія дронів.

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Загін «Кара небесна» запускає БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.

«Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з туреллю під час знищення особового складу Росії», – розповів командир екіпажу дронів Кари небесної Андрій Отченаш.

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Командир екіпажу дронів загону, Андрій Отченаш заявив, що такого в історії військової справи ніколи не було.

Нагадуємо, Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій.

Дальність дії безпілотника становить до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг. Shoolika mk6 має високоточну систему керування та стійкий до впливу радіоелектронної боротьби.

Дрон уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Планується покращення системи штучного інтелекту дрона для автономних місій, а також камер для пошуку цілі та зміни курсу для коригування ударів з повітря.

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Стало відомо, що РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки назвали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу Shahed-136 у РФ і строки, коли ворожий оборонно-промисловий комплекс повністю їх локалізує – станом на сьогодні ворог має як мінімум дві працюючі лінії з виробництва цих ударних дронів, але роблять рашисти поки лише планер, а за місяць потужності дозволяють збирати до 330-350 одиниць. Водночас на повний замкнений цикл виробництва планують вийти до 2026 року.