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У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
Людей турбує налагодження життя після втрати близьких, довготривале горювання
фото: КМДА

До команди мобільної бригади входить психолог, фахівець із соціальної роботи та водій на спеціально обладнаному авто

Їхня мета – надання послуг кризового та екстреного втручання, першої психологічної допомоги, сприяння в подоланні кризової ситуації та конфлікту учасникам бойових дій за методом «рівний-рівному» і членам їхніх родин. Це дозволяє вчасно зреагувати та надати підтримку тим, хто її потребує, або у разі необхідності перенаправити до інших служб.

Найчастіше учасники бойових дій та члени їхніх сімей звертаються з питаннями проблем у стосунках, реабілітації, працевлаштування та загальної адаптації до цивільного життя після повернення зі служби та поранення. Сім'ї також турбує налагодження життя після втрати близьких, довготривале горювання.

До команди мобільної бригади входить психолог, фахівець із соціальної роботи та водій на спеціально обладнаному авто.

Отримати фахову допомогу можна:

  • під час виїзду мобільної бригади до вас додому;
  • у Київ Мілітарі Хаб (вул. Бастіонна, 11);
  • онлайн.

Викликати мобільну бригаду можна за номером гарячої лінії: 0800-300-633.

Теги: здоров'я Київ психолог

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