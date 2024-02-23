У Подільському районі столиці горять складські приміщення: є загроза забруднення повітря (відео)

У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря

У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Як застерігають у КМДА, у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.

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Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, раніше у Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії №17. Дітей й персонал освітнього закладу було евакуйовано.