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У Подільському районі столиці горять складські приміщення: є загроза забруднення повітря (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Подільському районі столиці горять складські приміщення: є загроза забруднення повітря (відео)
На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби
фото скріншот відео

У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря

У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як застерігають у КМДА, у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.

Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

 

Нагадаємо, раніше  у Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії №17. Дітей й персонал освітнього закладу було евакуйовано.

Теги: пожежа Київ повітря відео

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