У Подільському районі столиці горять складські приміщення: є загроза забруднення повітря (відео)
У зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря
У Подільському районі горять складські приміщення. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Як застерігають у КМДА, у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.
Якщо ви перебуваєте в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, раніше у Солом'янському районі Києва сталась пожежа в гімназії №17. Дітей й персонал освітнього закладу було евакуйовано.
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