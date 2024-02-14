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До Києва прибули держсекретарі німецьких міністерств

Ростислав Вонс
glavcom.ua
До Києва прибули держсекретарі німецьких міністерств
Йохен Фласбарт та Томас Баґґер приїхали до Києва
фото: X/Jochen Flasbarth

Держсекретарі обговорюватимуть з українськими партнерами співпрацю з відновлення

Сьогодні, 14 лютого, до Києва з візитом прибули державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та міністерства закордонних справ ФРН Томас Баґґер. Про це повідомив держсекретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Разом з моїм колегою державним секретарем Томасом Баґґером з МЗС Німеччини я прибув сьогодні вранці до Києва. Ми будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС», – написав Фласбарт.

До Києва з візитом прибули державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку й міністерства закордонних справ ФРН
До Києва з візитом прибули державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку й міністерства закордонних справ ФРН
фото: X/Jochen Flasbarth

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною. 

Також за попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

До слова, документ про безпекові гарантії для України наразі доопрацьовують із Німеччиною.

Теги: дипломатія Київ Німеччина

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