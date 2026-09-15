Наступ на Донеччині, звільнення Кравченка та удар по Києву: головне за день 15 вересня

Дайджест новин 15 вересня 2026 року

Сили оборони розпочали наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донеччини та заявили про звільнення Середнього, Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, а внаслідок російської атаки на Київ постраждали 12 людей, один із поранених помер у лікарні. «Главком» зібрав головні події дня 15 вересня.

Сили оборони розпочали наступальну операцію на Донеччині

скриншот із відео

Сили оборони України почали наступальну операцію на півночі Донецької області, яка отримала назву «Вівальді». Про це повідомив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

За його словами, операція проходила в режимі інформаційної тиші. У Третьому корпусі заявили, що українські підрозділи ліквідували осередки російської інфільтрації та зачистили 75 кв. км території. Ще близько 10 кв. км, за даними військових, було деокуповано. Йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та Середнє. Українські військові заявили про звільнення Середнього.

Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора

фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За відповідну постанову проголосували 317 народних депутатів. Проти або утрималися – жодного голосу.

Напередодні голосування Кравченко заявляв про тиск на народних депутатів та закликав парламент ухвалити рішення самостійно, без впливу інших органів влади.

Росія атакувала Київ

фото: ДСНС

У Києві під час російської дронової атаки зафіксовано низку падінь безпілотників та їхніх уламків.

Станом на 17:05 повідомлялося про 12 постраждалих. Один із потерпілих, який зазнав тяжкого поранення, помер у лікарні. Шестеро людей перебувають у стаціонарах міських лікарень, іншим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

У Солом’янському районі сталося влучання на території гаражного кооперативу. Також безпілотник упав на відкритій території. Внаслідок атаки було пошкоджено один із ресторанів McDonald's, складські приміщення та бізнес-центр.

Україна випробувала новий перехоплювач шахедів

фото: Володимир Зеленський

Україна успішно випробувала ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час випробування український засіб успішно уразив шахед. Назву перехоплювача, його технічні характеристики та умови проведення випробування президент не розкрив.

Представник Трампа зустрівся з Лукашенком

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джон Коул 15 вересня прибув до Мінська, де зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Переговори відбулися у Палаці незалежності. Коул передав Лукашенку вітання від Трампа.

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