«Сміттєві схеми». Правоохоронці пояснили причину обшуку в «Київкомунсервісі»

Тривають обшуки у приміщеннях КП «Київкомунсервіс», а також в офісах підрядних організацій

Службові особи КМДА та КП «Київкомунсервіс» підозрюються у заволодінні бюджетними коштами

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією проводять обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс» та підрядних організаціях в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади Києва під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Київської міської держадміністрації та КП «Київкомунсервіс» запровадили протиправний механізм із заволодіння бюджетними коштами шляхом ненадання або часткового надання послуг із вивезення твердих побутових відходів.

«Так, частково вивезення твердих побутових відходів здійснювалося з використанням ресурсів КП «Київкомунсервіс», однак документально надання таких послуг оформлювалось із залученням підрядних організацій, підконтрольних одному з депутатів Київської міської ради. Як наслідок, на рахунки товариств безпідставно перераховувались бюджетні кошти за послуги, які фактично ними не надавались», – розповіли правоохоронці.

Крім того, зазначені товариства нібито здійснюють несанкціоноване вивезення відходів на закритий полігон твердих побутових відходів, що спричиняє значну шкоду екологічному стану столиці.

На цей час на підставі ухвал суду тривають обшуки у приміщеннях КП «Київкомунсервіс», а також в офісах підрядних організацій, залучених у схемі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Так, 17 серпня відбуваються обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс».

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