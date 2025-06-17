Київ: подружжя ридає біля зруйнованого будинку, під завалами їх син

Фото розбитого горем подружжя в Києві стало символом нелюдського болю війни

Пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Під завалами цього будинку перебуває їхній син. Про це повідомляє «Главком».

Знищений будинок, колись їхня домівка, а тепер – лише купа бетонних уламків та понівеченого металу. Найстрашніше для них те, що під цими завалами досі знаходиться їхня рідна дитина.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Україну, запустивши більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Під удар потрапили столиця, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, столичні рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованого будинку. «Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів», – каже він.

Також, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.