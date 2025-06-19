Суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті

Порушника на рік позбавлено права керувати транспортними засобами

Печерський райсуд Києва оштрафував місцевого мешканця на 17 тис. грн, а також на рік позбавив права керувати транспортними засобами за п’яну їзду на електросамокаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Вночі 8 травня правоохоронці зафіксували правопорушення з боку водія електросамоката Jet на вулиці Бастіонна, 1 у Києві. За даними адмінпротоколу, чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Цей факт підтвердив прилад Drager Alcotest – 1,01 проміле.

У суді адвокат відкинув звинувачення щодо свого клієнта, описані в адмінпротоколі. Просив Феміду закрити справу, оскільки електросамокат Jet не є транспортним засобом у розумінні Правил дорожнього руху. Сам водій підтримав думку свого захисника.

Суд не погодився з такою позицією. За висновками Феміди, будь-який транспортний засіб, що приводиться у рух за допомогою двигуна, незалежно від його робочого об’єму, належить до механічних транспортних засобів. Тому електросамокат є транспортним засобом, а особа, яка ним керує є водієм. Таким чином, водій електросамоката Jet був учасником дорожнього руху і мав дотримуватись вимог Правил дорожнього руху, наголосив суд.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі було знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 тис. грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху за їзду тротуарами.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.