Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті
Водій електросамоката заплатить 17 тис. грн штрафу
фото: КМДА

Порушника на рік позбавлено права керувати транспортними засобами

Печерський райсуд Києва оштрафував місцевого мешканця на 17 тис. грн, а також на рік позбавив права керувати транспортними засобами за п’яну їзду на електросамокаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Вночі 8 травня правоохоронці зафіксували правопорушення з боку водія електросамоката Jet на вулиці Бастіонна, 1 у Києві. За даними адмінпротоколу, чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Цей факт підтвердив прилад Drager Alcotest – 1,01 проміле.

У суді адвокат відкинув звинувачення щодо свого клієнта, описані в адмінпротоколі. Просив Феміду закрити справу, оскільки електросамокат Jet не є транспортним засобом у розумінні Правил дорожнього руху. Сам водій підтримав думку свого захисника.

Суд не погодився з такою позицією. За висновками Феміди, будь-який транспортний засіб, що приводиться у рух за допомогою двигуна, незалежно від його робочого об’єму, належить до механічних транспортних засобів. Тому електросамокат є транспортним засобом, а особа, яка ним керує є водієм. Таким чином, водій електросамоката Jet був учасником дорожнього руху і мав дотримуватись вимог Правил дорожнього руху, наголосив суд.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі було знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 тис. грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху за їзду тротуарами.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

Читайте також:

Теги: Київ суд штраф електротранспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нинішня очільниця Софії має намір боротися за посаду – попри очевидний намір міністерства покласти край її керуванню
Весілля у Софії та «розлучення» у Мінкульті. Інтерв’ю з відстороненою директоркою заповідника
26 травня, 12:00
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
Зеленський погодив нових голів низки районів Києва
26 травня, 19:34
Компанія-перевізник оперативно відреагувала на скаргу клієнта та надіслала інший автомобіль для завершення поїздки
Не сподобався леопардовий манікюр. Таксист Uklon вигнав з авто пасажира – помічника нардепа
29 травня, 11:46
Волонтери забрали хворого дикого вовка
У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі
7 червня, 15:23
Трамп мобілізував тисячі нацгвардійців та сотні морпіхів через протести
Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії
13 червня, 04:40
Через російську атаку пошкоджено гуртожиток, є постраждалі
У Києві уламками пошкоджено гуртожиток авіаційного інституту
17 червня, 05:27
Рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий
Громадський транспорт у Києві після обстрілу курсує зі змінами: схема
17 червня, 08:41
Рятувальні роботи у Києві тривають
Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
17 червня, 16:33
Рятувальні роботи в Києві тривають
Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)
Вчора, 09:20

Новини

У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення фальшивих водійських посвідчень
Суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті
Суд суворо покарав киянина за п’яну їзду на електросамокаті
У Білій Церкві чоловік підірвався у гаражі. Поліція повідомила, що спричинило вибух
У Білій Церкві чоловік підірвався у гаражі. Поліція повідомила, що спричинило вибух
Зеленський вшанував памʼять загиблих у Соломʼянському районі Києва
Зеленський вшанував памʼять загиблих у Соломʼянському районі Києва
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
Технічний збій у київському транспорті: що робити, коли QR-квиток не спрацював
Технічний збій у київському транспорті: що робити, коли QR-квиток не спрацював

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
108K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
54K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
48K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
24K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua