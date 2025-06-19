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На Київщині чоловік загинув під колесами поїзда

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік загинув під колесами поїзда
Трагедія сталась 18 червня о 19:35 у селі Шевченкове поблизу станції Бобрик
фото: поліція Київщини/Facebook

Машиніст подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося

На Київщині потяг смертельно травмував 42-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Повідомляється, що трагедія сталась 18 червня о 19:35 у селі Шевченкове поблизу станції Бобрик.

За попередньою інформацією, чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху на залізниці).

Поліція Київщини наголошує, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, та закликає перетинати колії лише у встановлених місцях, дотримуватися правил безпеки та використовувати світловідбивальні елементи у темну пору доби. 

Нагадаємо, на Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. Вчора, 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця. 

Раніше повідомлялося, що біля села Дубриничі на Ужгородщині, на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху. Автомобіль розтрощило вщент, але усі люди залишились майже неушкодженими.

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Теги: трагедія потяг залізниця розслідування поліція чоловік Київщина

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