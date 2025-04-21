У Святошинському районі затримано двох молодиків, які ховали психотропи у парку

Двоє 18-річних товаришів, мешканці Черкащини та Харкова, до столиці вони приїхали у пошуках роботи

Поліцейські встановили місця, де зловмисники вже встигли зробити закладки

Двоє спільників вирішили заробити коштів, збуваючи заборонені речовини на території столиці. Наркодилерів поліцейські затримали, коли ті робили закладки з психотропами на території Святошинського району Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що наркозбувачів затримали співробітники полку поліції особливого призначення №1 під час патрулювання території парку. Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у хлопців поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яку спільники зберігали з метою збуту.

«Крім того поліцейські встановили місця, де зловмисники вже встигли зробити закладки, звідки вилучили згортки із забороненими речовинами, які, як показала експертиза являються психотропною речовиною Альфа-PVP», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили місця, де зловмисники вже встигли зробити закладки фото: Національна поліція України/Facebook

Експертиза встановила, що у згортках була психотропна речовина Альфа-PVP фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронців, зловмисниками виявились двоє 18-річних товаришів, мешканці Черкащини та Харкова, до столиці вони приїхали у пошуках роботи.

Слідчі затримали спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до санкції статті підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліція вилучила у 23-річного наркозбувача понад дев'ять кілограмів наркотиків вартістю близько 3 млн грн. «Товар» наркодилер розсилав поштою, а для маскування пакував наркотики у коробки з-під навушників та смартфонів. Безробітний із Кривого Рогу орендував на Подолі квартиру, яку обладнав під склад та пакувальний цех, там же він фасував наркотики та психотропи по дозах та відсилав клієнтам.

Раніше поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропи у лампочки та збував поштою. Як повідомляється, поліцейські з'ясували, що 35-річний місцевий мешканець налагодив збут психотропних речовин. Замовлення він приймав через месенжери, а товар відправляв, користуючись послугами поштового зв'язку.