Депутатка із Вінниччини вимагала у дружини загиблого воїна хабар: деталі від СБУ

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час передачі грошей від потерпілої

СБУ затримали депутатку однієї із селищних рад Вінницької області

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.

Так, затримано депутатку однієї із селищних рад Вінницької області, яка разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ, наголошують правоохоронці.

«В обмін на хабар фігуранти обіцяли постраждалій пришвидшити процедуру демобілізації її сина-військового, який разом із батьком воював на фронті. За попередньою інформацією, у разі відмови платити фігуранти погрожували їй штучними перешкодами при звільненні сина з військової служби», – йдеться у повідомленні.

фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час передачі грошей від потерпілої. За матеріалами справи, зловмисники «обрали собі жертву», дізнавшись про отримання нею грошової компенсації за втрату на полі бою свого чоловіка.

Фігуранти намагалися отримати «відсоток» від загальної суми, який згодом планували розподілити між собою. Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

фото: СБУ

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців західних областей України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації у Чернівцях затримано пʼятеро бандитів, серед них – двоє лідерів цього злочинного угруповання і громадянин РФ, що незаконно перебував на території України.

Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. У тому числі – з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.