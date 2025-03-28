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Київ завершив третій опалювальний сезон, що пройшов в умовах воєнного стану

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ завершив третій опалювальний сезон, що пройшов в умовах воєнного стану
Попри ризики та складність цього періоду, енергетики забезпечили стабільне теплопостачання до майже 10 тис. будинків
фото з відкритих джерел

Цієї зими опалювальний сезон тривав 146 днів

Сьогодні, 28 березня, «Київтеплоенерго» завершує відключення опалення для житлового фонду столиці. Теплопостачання припинене до 99% багатоповерхівок. Наразі 9 953 житлові будинки, що обслуговує «Київтеплоенерго», відключені від опалення. Про це повідомляє Главком із посиланням на Офіційний портал Києва

Повідомляється, що лікарні, заклади соціальної сфери, школи, дитсадки продовжують відключати від теплопостачання за письмовими заявками їхніх керівників. Кожний заклад приймає рішення індивідуально, враховуючи специфіку діяльності.

Столична влада нагадує, що опалювальний сезон 2024-2025 року тривав 146 днів. Це вже третій опалювальний сезон, що пройшов в умовах воєнного стану. Попри ризики та складність цього періоду, енергетики забезпечили стабільне теплопостачання до майже 10 тис. будинків міста Києва.

Опалювальний сезон завершено за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка з огляду на стабільне потепління та необхідність економії газу.

Нагадаємо, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.  

Теги: Київ опалення Київтеплоенерго

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