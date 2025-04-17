ЛГБТ-фестиваль під час Великодня викликав суперечки в соцмережах

Рішення про проведення квір-кінофестивалю у Києві під час святкування Великодня викликало хвилю обговорень у соціальних мережах

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny у Києві з 18 по 25 квітня, що співпадає з одним з найулюбленіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення події серед користувачів соціальних мереж. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят. Про це повідомляє «Главком».

Одним із резонансних дописів став пост користувача Facebook Андріяна Гутника, який висловив своє здивування щодо вибору саме великоднього тижня для проведення ЛГБТ-фестивалю. Він наголосив на тому, що християни готуються до найважливішого свята, а проведення подібного заходу в цей період є «відвертою наругою над почуттями мільйонів віруючих українців».

У своєму емоційному зверненні Гутник також висловив нерозуміння щодо того, чому не було обрано інший час для фестивалю, зазначивши, що «Україна ж велика, календар –довгий». Він закликав до поваги до сімейних та християнських традицій, наголошуючи на важливості базових цінностей для єднання суспільства.

Під постом Андріяна Гутника з'явилася велика кількість коментарів, що підтримують його позицію. Користувачі висловлюють своє розчарування таким рішенням організаторів фестивалю та закликають до перегляду дат проведення, щоб уникнути подальшої ескалації напруги в суспільстві. Однак є й ті, хто закликають українців дати одне одному спокій і не створювати зайвих конфліктних ситуацій та поважати вибір інших.

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

Під дописом організаторів фестивалю можна побачити здебільшого негативні коментарі:

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаргамі організаторів

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів у інстаграмі

скриншот коментарів під дописом Андріяна Гутника

Наразі офіційної реакції від організаторів кінофестивалю Sunny Bunny або представників міської влади щодо цієї ситуації не надходило. Проте, очевидно, що збіг дат проведення культурної події з важливим релігійним святом став чутливим питанням та викликав значний резонанс серед українців.

Нагадаємо, 41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк став відомими завдяки своїм відео зі спростуваннями різноманітних поширених в народі церковних забобонів. Також він веде свій кулінарний блог на YouTube, а паралельно зі службою онлайн займається своїми обов’язками в рамках двох парафій – Шушківецької та Білозірської. Проте, навіть така новаторська служба має певні обмеження, розповів Олексій Філюк в інтерв’ю «Главкому». Наприклад, вінчати одностатеву пару він би не став.