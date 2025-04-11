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Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»
фото: BMVg / Twardy

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини

Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну». Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа. Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів. ️Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Поклав руку на серце і привітався: Віткофф зустрівся з Путіним у Москві.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 11 квітня, аби ви були в курсі подій.

Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму

11 квітня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд ($23.85 млрд).

Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням. Як передає «Главком», про це він сказав у коментарі Суспільному.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів.

Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. «Главком» опублікував усі списки санкційних осіб та організацій.

«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром», – написав Зеленський на офіційних ресурсах.

Загибель дівчини на Буковині. 18-річному хлопцю оголошено підозру

Правоохоронці на Буковині повідомили 18-річному хлопцю про підозру у побитті до смерті своєї 27-річної дівчини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає «Главком».

«Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті 27-річної жительки Глибоки», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що згідно з довідкою судово-медичних експертів, причиною смерті жінки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Поклав руку на серце і привітався: Віткофф зустрівся з Путіним у Москві

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

На відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото. До цього Стів Віткофф вже зустрівся у Санкт-Петербурзі з близьким радником Путіна Кирилом Дмітрієвим.

Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі

Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Сомалі, що на північному сході Африки. Як передає «Главком», про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром на полях Анталійського дипломатичного форуму.

 

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Теги: Німеччина санкції Сомалі Володимир Зеленський Іван Гаврилюк Стів Віткофф

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