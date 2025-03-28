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Маскував наркотики під гаджети. У Києві затримано наркодилера з «товаром» на 3 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Маскував наркотики під гаджети. У Києві затримано наркодилера з «товаром» на 3 млн грн
23-річний безробітний із Кривого Рогу орендував на столичному Подолі квартиру, яку обладнав під склад та пакувальний цех для наркотиків
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали наркодилера, коли він прямував до поштового відділення, щоб відправити чергову партію заборонених речовин

У Києві поліція вилучила у 23-річного наркозбувача понад дев'ять кілограмів наркотиків вартістю близько 3 млн грн. «Товар» наркодилер розсилав поштою, а для маскування пакував наркотики у коробки з-під навушників та смартфонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

Під час обшуку затриманого та за місцем його мешкання слідчі вилучили запаковані пакети з канабісом, екстазі та Альфа-PVP
Під час обшуку затриманого та за місцем його мешкання слідчі вилучили запаковані пакети з канабісом, екстазі та Альфа-PVP
фото: Національна поліція України/facebook

Повідомляється, що викрили наркозбувача оперативники Подільського управління, ним виявися 23-річний безробітний із Кривого Рогу. Чоловік орендував на Подолі квартиру, яку обладнав під склад та пакувальний цех, там же він фасував наркотики та психотропи по дозах та відсилав клієнтам.

Затриманий наркозбувач маскував наркотики під дороговартісні гаджети
Затриманий наркозбувач маскував наркотики під дороговартісні гаджети
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці затримали наркодилера, коли він прямував до поштового відділення, щоб відправити чергову партію заборонених речовин. Під час обшуку слідчі вилучили запаковані пакети з канабісом, екстазі та Альфа-PVP загальною вагою понад 9 кг, а також запаковані та готові до відправлення посилки із психотропами.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого слідчі знайшли електронні ваги, прилади для вакуумного пакування та велику кількість порожніх коробок з-під телефонів.

Затриманому наркозбувачеві загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
Затриманому наркозбувачеві загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу – придбання, зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна. Суд узяв підозрюваного під варту.  

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропи у лампочки та збував поштою. Як повідомляється, поліцейські з'ясували, що 35-річний місцевий мешканець налагодив збут психотропних речовин. Замовлення він приймав через месенжери, а товар відправляв, користуючись послугами поштового зв'язку.

Раніше у Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. 

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Теги: Київ поліція наркотики

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