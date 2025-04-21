Рух пішоходів підземними переходами у центрі Києва буде частково обмежено

Комунальники проводитимуть ремонт і фарбування стелі в підземних переходах

Із 22 до 27 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі обмежуватимуть рух пішоходів Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Повідомляється, що у цей період дорожники проводитимуть ремонт і фарбування стелі в підземних переходах.

Зокрема, обмеження діятимуть:

з 8:00 до 17:00 22–25 квітня – в підземному пішохідному переході на Європейській площі зі сторони виходу до Національного центру «Український дім»;

з 8:00 до 17:00 22–27 квітня – в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності зі сторони вул. Архітектора Городецького.

Нагадаємо, з 16 до 18 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі було частково обмежено рух пішоходів. У цей період дорожники очищали водозбірні приямки та фарбували стелі.