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Рух пішоходів підземними переходами у центрі Києва буде частково обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух пішоходів підземними переходами у центрі Києва буде частково обмежено
Киянам варто враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Вечірній Київ

Комунальники проводитимуть ремонт і фарбування стелі в підземних переходах 

Із 22 до 27 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі обмежуватимуть рух пішоходів Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва

Повідомляється, що у цей період дорожники проводитимуть ремонт і фарбування стелі в підземних переходах.

Зокрема, обмеження діятимуть:

  • з 8:00 до 17:00 22–25 квітня – в підземному пішохідному переході на Європейській площі зі сторони виходу до Національного центру «Український дім»;
  • з 8:00 до 17:00 22–27 квітня – в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності зі сторони вул. Архітектора Городецького. 

Нагадаємо, з 16 до 18 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі було частково обмежено рух пішоходів.  У цей період дорожники очищали водозбірні приямки та фарбували стелі.

Теги: Київ благоустрій ремонт Хрещатик

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