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У центрі Києва протягом трьох днів діють обмеження руху у підземних переходах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У центрі Києва протягом трьох днів діють обмеження руху у підземних переходах
Комунальні служби у період обмежень очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 16 до 18 квітня в підземних переходах на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на у КК «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі. 

Зокрема, обмеження діятимуть:

  • з 8:00 до 17:00 16 квітня – в підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності зі сторони Лядських воріт;
  • з 8:00 до 17:00 16, 17, 18 квітня – в підземному пішохідному переході на Європейській площі зі сторони виходу на Володимирський узвіз.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що на вул. Хрещатик з 15 до 19 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами.

Раніше повідомлялося, що з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.  

Також із 28 березня Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів. 

Теги: Київавтодор Хрещатик обмеження ремонт благоустрій

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