ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано

Сиротюк стверджує, що поліцейські затримали його сина, бо той начебто викликав підозри

У Києві правоохоронці затримали сина колишнього народного депутата, головного сержанта роти вогневої підтримки пʼятої окремої штурмової Київської бригади Юрія Сиротюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі військового.

Як розповів Сиротюк, його син, який є студентом Києво-Могилянської академії, йшов з друзями по Контрактовій площі.

Військовий заявив, що його поліцейські затримали його сина, оскільки він на думку правоохоронців викликав підозри.

Нагадаємо, цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Юрій Сиротюк заявив, що його сина затримано скріншот

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Як заявили організатори, кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.