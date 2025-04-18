Головна Київ Новини
search button user button menu button

ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
Юрій Сиротюк різко розкритикував фестиваль квір-кіно
фото з відкритих джерел

Сиротюк стверджує, що поліцейські затримали його сина, бо той начебто викликав підозри

У Києві правоохоронці затримали сина колишнього народного депутата, головного сержанта роти вогневої підтримки пʼятої окремої штурмової Київської бригади Юрія Сиротюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі військового.

Як розповів Сиротюк, його син, який є студентом Києво-Могилянської академії, йшов з друзями по Контрактовій площі.

Військовий заявив, що його поліцейські затримали його сина, оскільки він на думку правоохоронців викликав підозри.

Нагадаємо, цьогоріч, 18–25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Юрій Сиротюк заявив, що його сина затримано
Юрій Сиротюк заявив, що його сина затримано
скріншот

Рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що збігається з одним з найважливіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят.

Як заявили організатори, кінофестиваль Sunny Bunny передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Україна – світська держава, в якій поруч співіснують представники й представниці різних релігій та переконань.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно.

До слова, минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

Читайте також:

Теги: Юрій Сиротюк Київ ЛГБТ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж
Поліцейські встановили жінку, яка била дворічного хлопчика: як покарали бабусю дитини
16 квiтня, 18:53
Хлопець, який був із дівчинкою, не постраждав
У столичному ТРЦ скло з вітрини впало на дітей, 12-річна дівчинка з травмами у лікарні
16 квiтня, 08:54
Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян
Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
10 квiтня, 10:25
Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно»
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
10 квiтня, 10:22
В Оболонському районі комунальники евакуювали шість покинутих авто
Київ звільняється від автохламу: звернення КМВА до жителів міста
9 квiтня, 12:31
За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
8 квiтня, 17:25
На даху будинку утворився «кратер» від прильоту дрона
Дощ заливає квартири. Як живуть жителі будинку у Києві, в який влучив дрон (відео)
1 квiтня, 18:59
Фірми, повʼязані з Войцеховським, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках
Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси
22 березня, 21:54
ВРП звільнила спільницю Вовка суддю Мазур
Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Мазур
20 березня, 14:46

Новини

ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині
Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині
Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
36K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
13K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
9003
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua