Влада запрошує киян взяти участь у важливому опитуванні про водойми столиці

Водні об'єкти Києва – це не просто елементи міського ландшафту, це – пульс життя міста

Усі охочі зможуть висловити свою думку про улюблені водойми столиці, долучившись до опитування

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно із Всесвітнім фондом природи WWF-Україна та комунальним підприємством «Плесо» запускають опитування про водні об’єкти столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

«Усі охочі зможуть висловити свою думку про улюблені водойми столиці, відзначити позитивні зміни в їхньому стані, які помітили, а також запропонувати ідеї для їхнього подальшого розвитку. Також під час опитування будуть визначені водні об’єкти, які, на думку киян, потребують особливого захисту та залучення громади до покращення стану водойм», – зазначив Олександр Возний.

Він додав, що на основі отриманих даних сформують карту, де будуть відзначені місця, що потребують першочергової уваги, а також напрацьовані спільно з громадою пріоритетні заходи для реалізації стратегії захисту водойм.

«Водні об'єкти Києва – це не просто елементи міського ландшафту, це – пульс життя нашого міста. Кожна річка, озеро, ставок дарує простір для відпочинку, має свою історію, екологічну цінність та слугує зеленою оазою, де можна відчути подих природи серед кам'яних джунглів. WWF-Україна переконаний, що майбутнє водойм Києва залежить не лише від рішень фахівців, а й від дій кожного мешканця міста. Це опитування – можливість почути голос громади та разом визначити, які водойми потребують захисту вже сьогодні. Ваш голос – це важливий внесок у майбутнє кліматичної стійкості Києва», – підкреслює керівниця напряму «Вода» WWF-Україна, кандидатка географічний наук Оксана Коноваленко.

Долучитися до опитування можна, заповнивши опитувальник за посиланням.

Всесвітній фонд природи WWF – одна з найвпливовіших і найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва в більш ніж 100 країнах світу. Місія WWF полягає в тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою.

Опитування реалізується в межах проєкту ЄС Restoriver, який підтримує Програма Interreg Danube Region Programme. Він охоплює шість країн – Болгарію, Хорватію, Угорщину, Румунію, Сербію, Словаччину та Україну. WWF-Україна – один із партнерів проєкту.

Нагадаємо, на водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника. У заповіднику розповіли, що така ситуація з обмілінням боліт спостерігається останні роки.