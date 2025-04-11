У Києві рух транспорту одним зі шляхопроводів протягом двох днів буде обмежено: схема

Дорожники ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі на шляхопроводі

У Києві протягом двох днів обмежуватимуть рух транспорту на одному із шляхопроводів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

«Із 9:00 12 квітня до 6:00 14 квітня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на просп. Берестейському біля станції метро «Нивки» – в напрямку до центру міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей період дорожники ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі. Роботи триватимуть у правій крайній смузі руху шляхопроводу. Жителів просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Комунальники радять враховувати обмеження під час планування маршруту фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, із 7 квітня на ділянці проспекту Червоної Калини у Києві від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря частково обмежено рух транспорту.

З 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.