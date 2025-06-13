У ЦНАПах Києва відтепер можна оформити технічний паспорт БТІ: важливі деталі

У «Київському міському бюро технічної інвентаризації» наголошують, що комунальне БТІ не має філій чи представництв за іншими адресами

У Києві продовжується робота над підвищенням прозорості та доступності комунальних послуг. Відтепер кияни можуть замовити технічну інвентаризацію та оформити паспорт БТІ можна в Центрах надання адміністративних послуг м. Києва, завдяки співпраці Комунального БТІ зі столичними ЦНАПами. Про це інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Зниження вартості послуги

Як повідомив директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь, комунальне БТІ стало ближчим до мешканців столиці, розширивши перелік каналів для замовлення послуг: телефоном, онлайн або безпосередньо через ЦНАП. Він також наголосив, що підприємство знизило вартість виготовлення технічних паспортів на 10-20% за рахунок внутрішніх рішень та мобілізації ресурсів, зберігаючи при цьому високу якість послуг. Він також нагадав киянам, що ціни на послуги комунального БТІ є сталими і залежать лише від термінів виконання.

Де замовити послугу?

Наразі для замовлення технічного паспорта достатньо звернутися:

Телефоном

Скористатися онлайн-сервісом на сайті підприємства

Особисто відвідати будь-який столичний ЦНАП

Звернутися до офісу БТІ за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-В.

У «Київському міському бюро технічної інвентаризації» наголошують, що комунальне БТІ не має філій чи представництв за іншими адресами. Підприємства, що діють під схожими назвами в інших локаціях, не мають стосунку до Київради та її уповноважених органів.

Усі технічні паспорти виготовляються відповідно до актуальних вимог законодавства та з використанням Реєстру будівельної діяльності. Дані про проведену технічну інвентаризацію вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це значно спрощує процес оформлення документів, зокрема для отримання компенсацій у разі пошкодження майна.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4380 про адміністративний збір. Він має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги. Документ має допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг, які часто працюють у збиток.

До слова, 12 травня у Києві запрацював новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Реєстрація є обов’язковою для всіх собак та добровільною для котів.