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Росіяни заявили про захоплення села на Сумщині: місцева влада пояснила ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни заявили про захоплення села на Сумщині: місцева влада пояснила ситуацію
Юнаківка контролюється Україною, заявили в Сумській ОВА
фото з відкритих джерел

Ворог намагається заходити малими штурмовими групами з боку Хотінської та Юнаківської громад

Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку 24 травня поширили прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності. Як інформує «Главком», про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Маю постійну комунікацію з військовими, розумію лінію бойового зіткнення та інформацію про можливе просування ворога. Інформація про захоплення Юнаківки є недостовірною. Юнаківка контролюється Україною».

Він зазначив, що Збройні сили України та всі складові Сил оборони України тримають рубежі та успішно відбивають атаки противника.

Однак ситуація в прикордонних громадах залишається напруженою. Російські війська продовжують скидати керовані авіабомби та атакувати дронами Юнаківську громаду. Нещодавно внаслідок одного з обстрілів загинули двоє цивільних мешканців.

Також, за словами Григорова, ворог намагається заходити малими штурмовими групами з боку Хотінської та Юнаківської громад, однак українські військові не дають змоги просунутись углиб території області – сили противника знищуються ще на підступах.

Голова Сумської ОВА закликав мешканців регіону довіряти лише офіційним джерелам інформації та пообіцяв негайно інформувати про будь-які зміни у безпековій ситуації.

Нагадаємо, Росія активізувала штурмові дії вздовж усієї лінії фронту. Найскладніша оперативна ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Харківщині.

До слова, на Сумщині продовжується евакуація населення з небезпечних районів, що потерпають від постійних російських обстрілів. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, підлягають евакуації 202 населені пункти області. За останню добу найбільш інтенсивні обстріли в області були зафіксовані у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

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Теги: кордон наступ Сумщина місцева влада росія

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