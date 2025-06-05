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Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
Документ має допомогти місцевим бюджетам покрити витрати на ЦНАПи
фото: Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

Нардепи пропонують зробити більшість базових адміністративних послуг платними

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4380 про адміністративний збір. Він має впорядкувати систему оплати за адміністративні послуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За законопроєкт проголосували 273 народні обранці. Документ має допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг, які часто працюють у збиток.

За словами авторів законопроєкту, за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі, як от за реєстрацію місця проживання (13,60 грн), реєстрацію шлюбу (85 коп.) або ж взагалі є безоплатними для споживачів.

Документ визначає близько півтори сотні базових адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними (мінімальна ставка – 20 грн). Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, коштуватимуть 100-200 грн, а плата за реєстрацію шлюбу зросте з нинішніх 85 коп. до 200 грн. Також передбачено знижки 25% для електронних послуг.

Зазначається, що розміри адміністративних зборів переглядатимуться не рідше ніж раз на три роки. Водночас безоплатними буду й надалі соціальні й пенсійні послуги, а також послуги для неповнолітніх.

Раніше Верховна Рада звільнила від ввізного мита та податку на додану вартість оптоволокно, волоконно-оптичні джгути та кабелі, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів та іншої оборонної продукції.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%).

До слова, в Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Відповідний закон підписав президентом України Володимир Зеленський. Національне агентство України з питань державної служби стверджує, що закон є важливим кроком для побудови «прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі».

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Теги: Верховна Рада податки

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