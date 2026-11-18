Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. У Вишгородському районі влучання російського безпілотника виникла пожежа двох приватних житлових будинків та легкового автомобіля, постраждали двоє людей. Також зазнали пошкоджень сусідні житлові будинки. Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, серед поранених жінка, яка попередньо отримала травму руки. Її стан та характер травм уточнюються. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків під час атаки.

На місці працюють рятувальники та медики. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, у середу вранці, 18 листопада, внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Дарницькому районі Києва сталося загоряння на відкритій території. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Як повідомлялося, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.