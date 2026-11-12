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Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей
Окупанти не припиняють ударів по регіону
фото: ДСНС України

ДСНС: на Одещині горіла адміністративно-виробнича будівля, знищено вантажівку з причепом

Увечері російські війська завдали удару по Одеській області. Постраждалим надають медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок вечірнього удару спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі, вогонь охопив 1300 кв. м. У повідомленні не вказано, в якому населеному пункті Одещини це сталося.  

Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей фото 1
фото: ДСНС України

Унаслідок удару, за даними рятувальників:

  • спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м;
  • пошкоджено вікна багатоповерхівки та два легковики;
  • знищено вантажівку з причепом.
Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей фото 2
фото: ДСНС України

Раніше 12 листопада начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про масовану атаку безпілотників на Одесу та передмістя. За його словами, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок, також пошкоджено приватне гаражне приміщення. Згодом через повторний удар загорівся легковик, інформації про постраждалих тоді не було.

Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей фото 3

Нагадаємо, 9 листопада загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. До слова, 4 листопада окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси, де знищено два автомобілі.

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Теги: ДСНС Одещина пожежа ворог росіяни

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