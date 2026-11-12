Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей

ДСНС: на Одещині горіла адміністративно-виробнича будівля, знищено вантажівку з причепом

Увечері російські війська завдали удару по Одеській області. Постраждалим надають медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок вечірнього удару спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі, вогонь охопив 1300 кв. м. У повідомленні не вказано, в якому населеному пункті Одещини це сталося.

фото: ДСНС України

Унаслідок удару, за даними рятувальників:

спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м;

пошкоджено вікна багатоповерхівки та два легковики;

знищено вантажівку з причепом.

фото: ДСНС України

Раніше 12 листопада начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про масовану атаку безпілотників на Одесу та передмістя. За його словами, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок, також пошкоджено приватне гаражне приміщення. Згодом через повторний удар загорівся легковик, інформації про постраждалих тоді не було.

Нагадаємо, 9 листопада загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали внаслідок російської атаки на Одещину. До слова, 4 листопада окупанти вдарили по складських приміщеннях у передмісті Одеси, де знищено два автомобілі.