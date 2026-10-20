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Чи був удар по вокзалу в Дубні? «Укрзалізниця» зробила заяву

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Чи був удар по вокзалу в Дубні? «Укрзалізниця» зробила заяву
Наслідки російського удару по місту Дубно на Рівненщині
фото: Рівненська ОВА

Раніше стало відомо про удар по торговельному центру в місті

«Укрзалізниця» заявила, що інформація про влучання російського безпілотника у залізничний вокзал міста Дубно Рівненської області не підтверджується. Раніше відповідні повідомлення поширили деякі ЗМІ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Команда «Укрзалізниці» закликала громадян довіряти офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення. Також українців просять перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про російську атаку на торговельний центр у Рівненській області. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали троє людей, двох із яких госпіталізували. На місці атаки виникла пожежа.

Очільник ОВА попередив, що продукти горіння активно поширюються, тому закликав жителів навколишніх будинків зачинити вікна. Коваль також повідомив, що перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

Йдеться про атаку на торговельний центр «Епіцентр». Це вже другий удар по об'єктах мережі на заході України за два дні. Напередодні, 19 жовтня, російський безпілотник влучив у торговельний центр «Епіцентр» у Ковелі Волинської області. 

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Теги: обстріл Олександр Коваль безпілотник вокзал Рівненщина залізниця Укрзалізниця

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