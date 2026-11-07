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На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку
Наслідки влучання російського безпілотника у приватний будинок у селі Богданівка
фото: ДСНС Київщини

Жінка змогла самостійно вибратися з-під уламків, її чоловіка діставали рятувальники

У селі Богданівка Броварського району Київської області російський безпілотник влучив у приватний будинок. Унаслідок удару оселя зазнала руйнувань і загорілася, під завалами опинилися двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Під уламками будинку опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження змогла самостійно вибратися з-під завалів. Її чоловік, 1951 року народження, залишався під уламками зруйнованої оселі.

На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку фото 1

На допомогу людям прибули рятувальники ДСНС. Надзвичайники розібрали завали та деблокували чоловіка. Чоловік і жінка дістали травми.

На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку фото 2

Окрім руйнувань будинку, російська атака спричинила пожежу. Рятувальники ліквідували займання.

На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку фото 3

Нагадаємо, 3 листопада російські війська атакували Київську область. Унаслідок ударів у Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники ліквідували займання, також зафіксували пошкодження приватних будинків.

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Теги: будинок рятувальники безпілотник росіяни Київщина

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