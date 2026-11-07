На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку
Жінка змогла самостійно вибратися з-під уламків, її чоловіка діставали рятувальники
У селі Богданівка Броварського району Київської області російський безпілотник влучив у приватний будинок. Унаслідок удару оселя зазнала руйнувань і загорілася, під завалами опинилися двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Під уламками будинку опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження змогла самостійно вибратися з-під завалів. Її чоловік, 1951 року народження, залишався під уламками зруйнованої оселі.
На допомогу людям прибули рятувальники ДСНС. Надзвичайники розібрали завали та деблокували чоловіка. Чоловік і жінка дістали травми.
Окрім руйнувань будинку, російська атака спричинила пожежу. Рятувальники ліквідували займання.
Нагадаємо, 3 листопада російські війська атакували Київську область. Унаслідок ударів у Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники ліквідували займання, також зафіксували пошкодження приватних будинків.
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