На Київщині рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів будинку

Наслідки влучання російського безпілотника у приватний будинок у селі Богданівка

Жінка змогла самостійно вибратися з-під уламків, її чоловіка діставали рятувальники

У селі Богданівка Броварського району Київської області російський безпілотник влучив у приватний будинок. Унаслідок удару оселя зазнала руйнувань і загорілася, під завалами опинилися двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Під уламками будинку опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження змогла самостійно вибратися з-під завалів. Її чоловік, 1951 року народження, залишався під уламками зруйнованої оселі.

На допомогу людям прибули рятувальники ДСНС. Надзвичайники розібрали завали та деблокували чоловіка. Чоловік і жінка дістали травми.

Окрім руйнувань будинку, російська атака спричинила пожежу. Рятувальники ліквідували займання.

Нагадаємо, 3 листопада російські війська атакували Київську область. Унаслідок ударів у Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники ліквідували займання, також зафіксували пошкодження приватних будинків.